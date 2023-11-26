26 ноября в 11 часов на крытой ледовой арене Северного флота в Североморске состоится торжественная церемония открытия хоккейного сезона 2023-2024 годов на Северном флоте

Открытие хоккейного сезона проведет командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев.

На ледовой арене будут собраны все хоккейные команды Северной военной хоккейной лиги нового хоккейного сезона.

Хоккейный сезон начнётся с товарищеской встречи между командами соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил «Шквал» и «Палубник» палубной авиации Северного флота.

В ходе мероприятия для любителей хоккея будет работать полевая кухня с кашей и чаем, а также ларьки «Военторга». Перед собравшимися выступит военный оркестр Северного флота.

Всем желающим будет предоставлена возможность сфотографироваться с маскотами – ростовыми куклами-талисманами хоккейных команд Северной военной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, основными хоккейными мероприятиями флота станут игры за Кубок командующего Северным флотом, которые пройдут в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года и игры отборочного этапа ночной хоккейной лиги, а также участие в Чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой.

В новом хоккейном сезоне примут участие 14 команд Северной военной хоккейной лиги.

В хоккейном сезоне 2022-2023 годов Северной военной хоккейной лиги играло более 300 игроков, было проведено 299 хоккейных матчей, забито более 1600 шайб.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12487462@egNews