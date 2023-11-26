Северянам предлагают отдать голос за Кольское Заполярье на выставке «Россия»В ЗАТО город Североморск открылся пункт приёма вторичных материальных ресурсов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.11.23 08:00

26 ноября в 11 часов на крытой ледовой арене Северного флота в Североморске состоится торжественная церемония открытия хоккейного сезона 2023-2024 годов на Северном флоте

Открытие хоккейного сезона проведет командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев.

На ледовой арене будут собраны все хоккейные команды Северной военной хоккейной лиги нового хоккейного сезона.

Хоккейный сезон начнётся с товарищеской встречи между командами соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил «Шквал» и «Палубник» палубной авиации Северного флота.

В ходе мероприятия для любителей хоккея будет работать полевая кухня с кашей и чаем, а также ларьки «Военторга». Перед собравшимися выступит военный оркестр Северного флота.

Всем желающим будет предоставлена возможность сфотографироваться с маскотами – ростовыми куклами-талисманами хоккейных команд Северной военной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, основными хоккейными мероприятиями флота станут игры за Кубок командующего Северным флотом, которые пройдут в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года и игры отборочного этапа ночной хоккейной лиги, а также участие в Чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой.

В новом хоккейном сезоне примут участие 14 команд Северной военной хоккейной лиги.

В хоккейном сезоне 2022-2023 годов Северной военной хоккейной лиги играло более 300 игроков, было проведено 299 хоккейных матчей, забито более 1600 шайб.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12487462@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«SuperJob»: конкурс на вакансию в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» снижается на фоне роста количества вакансий
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
Алина
23.11.23 23:16
Громадное спасибо Валентине Ивановне за то, что придумала эту награду для детей. Дети должны видеть, что страна благодарна им за геройские поступки, ценит их. Именно в этих детях будущее страны. Яна
Комментарий к новости:Юные герои из Мурманской области, удостоенные наград от Совета Федерации «За проявленное мужество», встретились с губернатором региона
Д.О. Вернер
19.11.23 12:08
Спасибо. Но ожидал ответа в юридической плоскости, т.к. Вашей целью является: "Мы выполняем роль своеобразного коммуникатора между гражданами и властью и наоборот. Разными формами обмена мнениями доно
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Анна и Командор». Художественный фильм (6+)16:00«Дурак». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: с 14 по 20 ноября в магазинах Мурманской области цены на куриные яйца выросли больше чем на 10%-PRO Валюту (16+)Евро и доллар укрепились на 69 копеек каждый-PRO Энергетику (18+)На развитие энергетической инфраструктуры ЗАТО Мурманской области в 2024-2025 годах будет направлено около 2 млрд рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 и 27 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Кабмин принял постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика