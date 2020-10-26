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Мурманская область. Арктика (16+)26.10.20 10:45

26 октября истекает срок представления деклараций по НДС и акцизам

Пунктом 5 статьи 174 Налогового кодекса Российской Федерации установлен срок подачи налоговой декларации по НДС – не позднее 25-го числа месяца, который следует за истекшим кварталом. Поскольку 25 октября 2020 года приходится на выходной, то последним днем представления декларации является следующий рабочий день.

Следовательно, срок представления декларации по НДС за III квартал 2020 года – 26 октября.

То же правило действует и в отношении организаций, представляющих налоговые декларации по акцизам.

Сроки представления налоговых деклараций по акцизам установлены пунктом 5 статьи 204 Налогового кодекса Российской Федерации: не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; налогоплательщики, указанные в пункте 3.1 указанной статьи, - не позднее 25-го числа третьего месяца, следующего за отчётным; налогоплательщики, указанные в пункте 5.1 указанной статьи - не позднее 25-го числа шестого месяца, следующего за налоговым периодом, в котором совершены соответствующие операции.

 

 

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