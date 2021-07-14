26 профессий и 39 специальностей вошли в перечень востребованных и перспективных в регионе

В Мурманской области утверждён актуализированный Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, наиболее востребованных, новых и перспективных для региона (Перечень ТОП-РЕГИОН).

Подписано соответствующее распоряжение правительства Мурманской области.

Перечень утверждён в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Мурманская область)» и определяет приоритеты подготовки кадров со средним профессиональным образованием для экономики и социальной сферы Мурманской области в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.

В ТОП-РЕГИОН вошло 26 профессий и 39 специальностей, значительная часть которых предназначена для машиностроительной, строительной, транспортной или судоремонтной отраслей.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в перечень также вошли профессии и специальности для энергетической, горнодобывающей, рыбопромышленной отраслей, сферы информационных технологий, медицины, образования, а также сферы сервиса и услуг.