26% руководителей строительных организаций Мурманской области отмечают, что состояние конкурентной среды в строительстве улучшилось

В IV квартале 2021 года 79% руководителей строительных организаций Мурманской области охарактеризовали экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную» (в III квартале 2021 года – 82%).

Средний уровень использования производственных мощностей в строительстве составил 54% (в предыдущем квартале – 54%), средняя обеспеченность заказами и финансированием – 4 месяца.

Как отмечает Мурманскстат в докладе «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-ноябре 2021 года», основными факторами, ограничивающими деятельность в строительстве в IV квартале 2021 года руководители региональных организаций назвали высокую стоимость материалов, конструкций и изделий (45% опрошенных), недостаток квалифицированных рабочих (32), нехватку и изношенность строительных машин и механизмов (28), недостаток заказов на работы (26% опрошенных).

Оценивая состояние конкурентной среды в строительстве, 2% опрошенных отметили снижение уровня ненадлежащей рекламы за 2021 год по сравнению с предыдущим (за 2020 год – 10%), 1% – уровня недобросовестной конкуренции (за 2020 год – 3%), а 2% отметили рост доступности услуг естественных монополий.

С точки зрения 26% руководителей обследованных организаций состояние конкурентной среды в строительстве улучшилось.

В январе–ноябре 2021 года в Мурманской области введено в эксплуатацию в установленном порядке 49,7 тысячи кв. метров жилых помещений (в январе–ноябре 2020 года – 24,8 тысячи кв. метров), в том числе индивидуальными застройщиками (за счёт собственных и привлечённых средств) – 35,2 тысяч кв. метров, или 70,7% от общего ввода жилья.