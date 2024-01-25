26 января на территории Долины Уюта Мурманска стартует первый чемпионат Военно-Морского флота по регби на снегу

В этот день в 11 часов здесь соберутся сборные команды по регби флотов и высших учебных заведений ВМФ. В церемонии открытия участие примет президент регби-клуба ЦСКА, руководитель комитета Федерации регби России по развитию регби в Вооружённых Силах и силовых структурах РФ Митрюшин Алексей Сергеевич.

В чемпионате примут участие 7 команд, это Тихоокеанское высшее военно-морское училище, Балтийское высшее военно-морское училище, Черноморское высшее военно-морское училище, сборная Балтийского флота, сборная Тихоокеанского флота, сборные учебного центра и хозяева турнира сборная Северного флота.

В рамках турнира для учащихся нахимовских, кадетских и общеобразовательных школ пройдёт серия мастер-классов по регби. Кроме того, состоится автограф-сессия тренера резервной сборной России по регби и молодёжной команды регби-клуба «ЦСКА», мастера спорта международного класса по регби Андрея Гарбузова.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, все желающие могут насладиться этими зрелищными матчами, незабываемой атмосферой снежного регби и красивыми пейзажами Долины Уюта. Гостей также ждёт регбийная зона активностей и развлекательная программа, полевая кухня и выступление военных артистов.

Фото: https://gov-murman.ru