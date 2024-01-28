26 января Президент РФ Владимир Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград»

Вместе с президентом в церемонии закладки ледокола приняли участие глава «Росатома» Алексей Лихачев, глава «ВТБ» Андрей Костин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 прошла на верфи «Балтийского завода».

Вместе с президентом в церемонии закладки ледокола приняли участие глава «Росатома» Алексей Лихачев, глава «ВТБ» Андрей Костин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как пишет vk.com/kremlin_news, судно будет построено в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути» и станет пятым серийным или шестым по счёту атомным ледоколом проекта 22220. Сейчас в состав ледокольного флота России входит 34 дизельных и семь атомных ледоколов: головной корабль «Арктика», а также атомоходы «Сибирь», «Урал», «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач».

«Сегодня мы вместе делаем ещё один шаг к укреплению технологического, индустриального потенциала нашей страны. Мощный современный атомный ледокол «Ленинград» станет уже пятым кораблём в своей серии. После завершения строительства ему предстоит работать на трассах Северного морского пути, участвовать в важнейших программах освоения и изучения Арктики, обеспечивать доставку грузов, строительных материалов, топлива, в целом – надёжное, устойчивое судоходство в сложных, труднодоступных арктических широтах» – заявил глава государства.

Президент отметил, что мощный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом России в мире.

«У России сегодня уникальный, я хочу это подчеркнуть, уникальный, самый большой ледокольный флот в мире. И это наше огромное конкурентное преимущество, колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества с нашими партнерами, друзьями, со всеми, кто хочет и готов работать с Россией", - сказал Владимир Путин. Он отметил, что сегодня сделан ещё один шаг к укреплению технологического, индустриального потенциала страны.

«Мощный современный атомный ледокол «Ленинград» станет уже пятым кораблем своей серии. После завершения строительства ему предстоит работать на трассах Северного морского пути, участвовать в важнейших программах освоения и изучения Арктики, обеспечивать доставку грузов, строительных материалов, топлива, в целом надежное устойчивое судоходство в сложных труднодоступных арктических широтах», - заявил президент.

Глава «Росатома» поблагодарил президента России и председателя Совета Федерации за поддержку инициативы ветеранов-блокадников присвоить новому атомному ледоколу имя «Ленинград».

«Для нас честь выполнить это поручение. Мы рассматриваем его как знак нашего общего глубокого уважения к подвигу города и его жителей. Атомные ледоколы традиционно носят имена регионов нашей страны. Присваивая новому ледоколу имя города-героя Ленинграда, мы развиваем эту традицию», — отметил Алексей Лихачев.

По его словам, как сообщает rosatomflot.ru, дальнейшее развитие Северного морского пути неотъемлемо связано с расширением арктического судостроения. Так, на площадке Балтийского завода сейчас строятся еще два атомных ледокола — «Чукотка» и «Якутия», а на Дальнем Востоке продолжается строительство сверхмощного ледокола нового поколения «Россия».

«В ближайшее время потребуется большое количество грузовых судов высокого ледового класса. Арктическое судостроение становится стратегически важным направлением в России. Росатом здесь выступает не только заказчиком, но и участником этой работы», — сказал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» и выразил уверенность, что ледокол «Ленинград» внесет свой вклад в развитие этого направления.

Почётное право установить закладную доску на первую секцию пятого серийного атомного ледокола «Ленинград» было предоставлено председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко, губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, генеральному директору Госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву и председателю Совета директоров АО «ОСК» Андрею Костину.

«Коллектив Балтийского судостроительного завода хорошо понимает ту ответственность, которую на нас возлагает выполнение этого важнейшего государственного заказа. Безусловно, его реализация будет способствовать достижению тех целей, которые у России есть в Арктике. Хочу вас заверить, что строительство будет закончено точно в установленные сроки и с высоким качеством», — сказал Андрей Костин, председатель Совета директоров АО «ОСК».

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73322/photos/74575

Видео: vk.com/video