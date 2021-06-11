+26,5° - в Мурманске был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха этого дня

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 июня в Мурманске был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха этого дня, который составлял +26,3°С и наблюдался в 1936 году. В 14 часов 11 июня этого года в Мурманске воздух прогрелся до +26,5°С.

Окончательное значение нового значения абсолютного максимума дня будет известно после 21 часа.