268 млн рублей выделено из областного бюджета для обеспечения жилыми помещениями ещё 88 детей-сирот

В соответствии с постановлением правительства Мурманской области выделены дополнительные денежные средства в объёме 268 млн рублей для обеспечения жилыми помещениями ещё 88 детей-сирот.

Напомним, что в 2022 году депутаты Мурманской областной Думы поддержали законопроект, предложенный региональным правительством по внедрению дополнительной меры поддержки для детей-сирот. Начиная с 2023 года по достижении 18 лет данная категория северян может воспользоваться жилищным сертификатом. С получением этого документа граждане из числа детей-сирот не теряют своего права на предоставление жилья до тех пор, пока не воспользуются сертификатом.

Приобрести жильё можно в любом муниципальном образовании региона. Также у граждан из числа детей-сирот появится возможность добавить собственные средства, если у них есть накопления (к примеру, накопленные суммы алиментов, пенсий по потере кормильца) и они желают приобрести квартиру большей площади или более дорогую жилплощадь. Для каждого муниципалитета ежеквартально устанавливается стоимость квадратного метра жилья, эти данные предоставляет министерство строительства Мурманской области. Сделки с недвижимостью сопровождают специалисты органов местного самоуправления, где на учёте состоят дети.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, с момента внедрения дополнительной меры поддержки жилыми помещениями обеспечены 86 детей-сирот, из них по договорам найма специализированных жилых помещений – 47 человек, приобрели квартиры за счёт средств жилищных сертификатов – 39 человек.