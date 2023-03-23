27 апреля Совет депутатов города Мурманска заслушает отчёты руководителей областного центра

Сегодня состоялось 45-е заседание Совета депутатов города Мурманска. Депутаты рассмотрели 17 вопросов, среди которых внесение изменений в бюджет муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, решение о создании мемориального объекта в городе Мурманске – бюста Герою Советского Союза Кононову Николаю Ивановичу и другие.

Принятые решения позволят реализовать в Мурманске проекты победителей губернаторской программы «На Севере – твой проект. В рамках плана «На Севере – жить» в Первомайском округе появится новое открытое молодёжное пространство «СОПКИ.СПОРТ».

Памятный бюст Николаю Кононову будет установлен у здания УМВД России по Мурманской области (просп. Ленина, 64) рядом с памятным знаком сотрудникам Мурманской милиции, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и в мирное время.

Также депутаты назначили даты представления ежегодного отчёта главы муниципального образования город Мурманск о результатах своей деятельности за 2022 год и ежегодного отчёта главы администрации города Мурманска о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации города Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов города Мурманска, за 2022 год. Отчёты руководители города представят депутатам 27 апреля.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24647&page=1