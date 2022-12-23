27 декабря в Кировске начнёт работу открытый каток на стадионе «Горняк»

«В этом сезоне площадь катка будет увеличена вдвое», — отметил директор МАУ СОК «Горняк» Антон Трушенко.

В этом году площадь катка увеличена на 2000 м² и составляет 5500 м². К новому сезону отремонтировано и увеличена площадь фойе стадиона, теперь в теплоте и комфорте там может разместиться до 50 человек.

Время работы открытого катка. будние дни - с 15.00 до 20.00; выходные - с 13.00 до 20.00.

Работа открытого катка в новогодние праздники: 31 декабря – выходной; 1 января 2023 года - с 15.00 до 20.00; 2-8 января – с 13.00 до 20.00.

С 9 января стадион будет работать по обычному графику: по будням - с 15.00 до 20.00, в выходные дня - с 13.00 до 20.00.

Фото: https.//vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457267656%2Fwall-148376343_60403