27 февраля депутаты соберутся на очередное заседание

Состоялось заседание Совета областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты решили, что очередное заседание Думы пройдёт 27 февраля. В центре внимания региональных законодателей будет проект закона «О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области «О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера».

Корректировки касаются молодых специалистов до 35 лет, прибывших в Мурманскую область из районов с более благоприятным климатом для работы в областных учреждениях. Этой категории граждан даётся право получать процентную надбавку к зарплате в размере 80% с первого дня работы в Заполярье.

Также в повестке дня – региональные проекты нормативных правовых актов социальной сферы, градостроительной деятельности и ряд других.

Депутаты обсудят проект федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». В связи с его принятием потребуется внести ряд изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в том числе в Налоговый кодекс. Депутаты рассмотрят эти проекты законов и выскажут по ним своё мнение.