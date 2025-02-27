27 февраля «Научка» проводит программу «День Арктики»

Мурманская областная научная библиотека приглашает горожан на познавательную программу «День Арктики», которая состоится 27 февраля с 12.00 до 20.00.

Мурманчан и гостей города ждёт увлекательная программа, посвящённая истории освоения Арктики, Северного морского пути, полярным исследователям и экспедициям в высокие широты, отражению арктической тематики в литературном и музыкальном творчестве, кинодокументалистике.

В рамках познавательной программы «День Арктики» состоятся:

12.00-13.00 – в зале искусств (3-й этаж) пройдёт познавательная музыкальная программа «Арктический музыкальный квиз» (12+);

14.00-15.00 и 16.00-17.00 - интерактивная экскурсия «Книжное арктическое путешествие». Сбор участников в холле на первом этаже (12+);

14.00-15.30 - лекция кандидата филологических наук Марини Валентиновны Наумлек «Мотив и образ Мурманска как исходной точки Северного морского пути в романах Виктора Конецкого» состоится в зале «Русская Арктика» (4-й этаж) (16+);

18.00-20.00 – в зале-трансформер (4-й этаж) состоится презентация книги Владимира Михайловича Блинова «Полярные капитаны» (16+).