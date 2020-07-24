27 июля истекает срок представления отчетности по НДС за II квартал 2020 года

Срок подачи налоговой декларации по НДС за II квартал 2020 года – не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом (п. 5 ст. 174 НК РФ). Так как срок представления декларации приходится на выходной день, то последним днём представления отчетности является следующий рабочий день. Следовательно, срок представления декларации по НДС за II квартал текущего года - 27 июля.

Налоговую декларацию по НДС обязаны сдавать организации и предприниматели, которые являются плательщиками НДС, налоговыми агентами по НДС (п. 5 ст. 174 и пп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ).

Кроме того, отчитываться по НДС должны организации и предприниматели, которые применяют УСН или ЕНВД, но выставляют покупателям счета-фактуры с выделенным НДС.

Помимо российских налогоплательщиков, отчитываться по НДС должны иностранные организации, которые оказывают в России электронные услуги, или их налоговые агенты (п. 8 ст. 174.2 НК РФ).

Как сообщает УФНС России по Мурманской области, налоговая декларация по НДС представляется в электронном виде. Форма и порядок её заполнения утверждены приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ с учетом изменений, внесенных приказом ФНС России от 28.12.2018 № СА-7-3/853@, и размещены на сайте ФНС России в разделе «Налогообложение в Российской Федерации» - «Действующие в РФ налоги и сборы» - «Налог на добавленную стоимость (НДС)».

В случае непредставления налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного срока могут быть приостановлены операции по счетам в банках (п.3 ст.76 НК РФ).