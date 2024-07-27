27 июля в ЗАТО город Заозерск состоится памятная акция «Белые ангелы Донбасса»

Напомним, эта скорбная дата учреждена в 2022 году для увековечения памяти о погибших детях в Донецкой Народной Республике, о малышах и подростках, которые погибли под огнём вооруженных формирований Украины.

27 июля по всей России пройдут памятные акции, символом которых являются белые шары, бумажные кораблики, голуби и цветы белого цвета.

В Заозерске акция «Белые ангелы Донбасса» состоится в 13.00 на городской площади у арт-объекта с наименованиями города.

Участники акции смогут зажечь свечи, возложить цветы, оставить игрушки.

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457269239%2Falbum-171749274_00%2Frev