Мурманская область. Арктика (16+)27.07.24 10:00
27 июля в ЗАТО город Заозерск состоится памятная акция «Белые ангелы Донбасса»
Напомним, эта скорбная дата учреждена в 2022 году для увековечения памяти о погибших детях в Донецкой Народной Республике, о малышах и подростках, которые погибли под огнём вооруженных формирований Украины.
27 июля по всей России пройдут памятные акции, символом которых являются белые шары, бумажные кораблики, голуби и цветы белого цвета.
В Заозерске акция «Белые ангелы Донбасса» состоится в 13.00 на городской площади у арт-объекта с наименованиями города.
Участники акции смогут зажечь свечи, возложить цветы, оставить игрушки.
Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457269239%2Falbum-171749274_00%2Frev
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