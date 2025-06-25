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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.25 17:35

27 июня по всей стране пройдёт Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Ярмарка трудоустройства – ежегодное событие, которое объединяет соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до больших корпораций. 27 июня федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится и в Мурманской области.

В этот раз в регионе будут одновременно работать 10 площадок, на которых более 80 работодателей предложат почти 2500 вакансий. Например, ознакомится станет возможным с предложениями таких компаний как АО «Апатит», АО «Северо-Западная Фосфорная Компания», АО «НК «Роснефть-Мурманскнефтепродукт», ФГУП «Атомфлот», МТФ ПАО ГМК «Норильский никель», ООО «Морской торговый порт «Лавна», ОАО «РЖД», АО «Кольская ГМК» и другие предприятия и организации региона.

Помимо представления вакансий ключевых работодателей и презентации возможностей центров занятости также будут проводиться мастер-классы и тренинги по различным темам, связанным с трудоустройством и карьерным ростом. Консультанты и эксперты помогут соискателям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства и спланировать индивидуальный карьерный трек. Особенно это будет актуально для выпускников и студентов, кто только выбирает свою будущую профессию.

В этом году на одной из площадок ярмарки трудоустройства пройдёт «Фестиваль профессий» для школьников. Приглашены учащиеся 9-х классов.

Профконсультанты познакомят школьников с вузами и колледжами области и представят разработанный единый информационный буклет специальностей, востребованных в нашем регионе, для будущих абитуриентов.  На фестиваль профессий приглашены представители воинской части, которые расскажут о профессиях и карьерных возможностях в этой области. У детей состоится знакомство с агропредприятием «Тулома», представитель которого познакомит подростков с современными агротехнологиями в условиях Арктики и объяснит, какие профессии востребованы и какие навыки нужны для работы. Также на мероприятии будет проведена профориентационная игра «Путь к профессии», а по окончанию организована фотозона «Примерь профессию». Все фото участников «Фестиваля профессий» автоматически участвуют в конкурсе в группе социальной сети «ВКонтакте».

«Всероссийская ярмарка трудоустройства (ВЯТ) в Мурманской области проходит в третий раз. Каждый год мы стараемся привлечь большее число работодателей и соискателей, внедряем интерактивные инструменты, новые форматы. В региональном этапе приняло участие 100 работодателей, которые представили 1500 вакансий, а мероприятия ярмарки посетили почти 2000 человек на шести площадках. Уже 171 человек смог найти работу благодаря ВЯТ», – рассказала директор Центра занятости населения Мурманской области Юлия Рябинова.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, стать участником федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства сможет каждый желающий. Познакомиться с программой мероприятий в Мурманской области, а так же узнать адреса площадок проведения можно на сайте учреждения или в социальных сетях.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549102/#&gid=1&pid=1

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