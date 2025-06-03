27 июня состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Это встречи и открытый диалог с работодателями, яркие презентации и мастер-классы, экспресс-собеседования и интересная информация о корпоративных программах лояльности.

Как сообщает vk.com/wall, в этот день участники ярмарки узнают об адресных сервисах службы занятости и мерах поддержки для открытия собственного бизнеса. Их ждут профориентационные тренинги и экспертные дискуссии, увлекательные мастер-классы по самопрезентации на собеседовании и управлению карьерной траекторией.

Площадки проведения в Мурманской области:

- Мурманский кадровый центр - г. Мурманск, ул. Книповича, 48;

- Кировский кадровый центр - г. Кировск, ул. Парковая, 21;

- Мончегорский кадровый центр - г. Мончегорск, ул. Нюдовская, 16;

- Кандалакшский кадровый центр - г. Кандалакша, ул. Пронина, 22а;

- Апатитский кадровый центр - г. Апатиты, ул. Ленина, 27;

- Кольский кадровый центр - г. Кола, пр. Защитников Заполярья, 1 корп. 2;

- Ковдорский кадровый центр – г. Ковдор, ул. Кирова, 19;

- Полярнозоринский кадровый центр - г. Полярные Зори, пр. Нивский, 11;

- Североморский кадровый центр – г. Североморск, ул. Корабельная, 2;

- Печенгский кадровый центр проведет ярмарку на базе Центральной библиотеки п. Никель по адресу: пр. Гвардейский, 33.

Подробная программа мероприятий: clck.ru/3MNwEt.

Фото: https://vk.com/wall-180940652_4189?z=photo-180940652_457243588%2F37ea75fb5b2fb2f4a0