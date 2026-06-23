27 июня в Коле пройдёт традиционный фестиваль выпускников «Арктический берег»

Его участниками станут около 3,5 тысячи ребят со всей Мурманской области.

Выпускников ждут мастер-классы, интерактивы, конкурсы и другие активности. Также предусмотрена возможность пообщаться с теми, кто принимает на учёбу и работу.

На образовательной площадке «Куда пойти учиться» будут представлены колледжи, техникумы и вузы с информацией о специальностях, условиях поступления и обучения.

Карьерный блок «Курс на Север» расскажет участникам фестиваля о стажировках, практиках и трудоустройстве в арктических условиях у градообразующих предприятий.

Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457328474%2Fcd5de865964ed6d3a6