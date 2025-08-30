27-летний житель Самарской области обманул мурманчанку почти на миллион рублей

Прокуратурой Ленинского административного округа Мурманска была проведена проверка по обращению 29-летней местной жительницы о восстановлении её имущественных прав, нарушенных в результате телефонного мошенничества.

Как сообщает epp.genproc.gov.ru, было установлено, что с 25 октября 2024 года по 2 ноября 2024-го женщина в ходе телефонных разговоров была введена злоумышленником в заблуждение. В результате она перевела на ранее неизвестный банковский счёт 980 тысяч рублей.

По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено лицо, на счёт которого переведены денежные средства. Им оказался житель 27-летний житель Самарской области.

В целях защиты имущественных прав потерпевшей прокуратурой в суд предъявлено исковое заявление о взыскании в пользу последней суммы неосновательного обогащения.

Рассмотрение искового заявления и восстановление нарушенных прав заявительницы контролируется.