27 марта в Долине Уюта стартует 47-й Мурманский лыжный марафон

На оперативном совещании вчера и.о. министра спорта Светлана Наумова представила подробную программу Полярной Олимпиады на текущую неделю. С понедельника этой недели в Кировске на снежных трассах горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» спортсмены поборются за медали. В Полярных Зорях с 25 по 28 марта на склоне «Салма» пройдут всероссийские соревнования по горнолыжному спорту в рамках 86-го Праздника Севера.

В мурманской Долине Уюта 24 марта стартуют всероссийские соревнования по лыжным гонкам, а 25 марта – этап Кубка России по парусному спорту. Сбор спортсменов и болельщиков на 85 км от развилки на Териберку. В этом году для северян и гостей Заполярья региональным министерством спорта организован транспорт из Мурманска к месту проведения соревнований и обратно. Автобусы отправятся 25 и 27 марта в 8 часов утра от Центрального стадиона профсоюзов.

Как отметила Светлана Наумова, главной визитной карточкой Праздника Севера, а также самым масштабным и зрелищным событием станет 47-й Мурманский лыжный марафон. В первый день соревнований, 27 марта, состоится гонка свободным стилем на 25 и 50 км, во второй день участники разыграют комплекты наград в гонке классическим стилем на те же дистанции.

«Поступило более 1000 заявок от лыжников из России, Беларуси, Казахстана, Норвегии, Швейцарии, Германии, Латвии, Словакии и Израиля. Среди именитых спортсменов в Мурманском лыжном марафоне примут участие олимпийские «звезды» – Алексей Петухов и Александр Панжинский. Перед основным заездом пройдёт «Марш малышей» – соревнования для дошкольников на дистанцию 200 м», – прокомментировала руководитель профильного ведомства Светлана Наумова.

26 марта в Долине Уюта пройдет пресс-конференция, посвященная Мурманскому лыжному марафону. Представителям СМИ расскажут об организации питания участников соревнований. Во второй половине дня олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Алексей Петухов и Александр Панжинский проведут мастер-класс для спортсменов.

Как сообщает региональное Министерство спорта, торжественная церемония закрытия 86-го Праздника Севера и 61-го Праздника Севера учащихся запланирована на ближайшее воскресенье.

Подробный анонс спортивных мероприятий Полярной Олимпиады на период с 22 по 28 марта доступен на портале министерства спорта Мурманской области.