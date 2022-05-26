27 мая в Мурманске пройдёт акция «АвтоМотоДонор»

Она проводится Мурманской региональной общественной организацией доноров «КАПЛЯ ЖИЗНИ» совместно с ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови». В рамках акции планируется организовать автомотопробег в поддержку безвозмездного донорства крови и её компонентов и пополнить банк крови.

Так же все желающие смогут сдать кровь на типирование для вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Целями акции являются формирование позитивного отношения к донорству крови, закрепление нормы благодарности к донору, пропаганда безвозмездного донорства крови и костного мозга, здорового образа жизни, соблюдения ПДД.

Данное мероприятие проводится в рамках государственной Программы развития добровольного донорства крови и её компонентов и Проекта по развитию добровольного и безвозмездного донорства в Мурманской области, который стал победителем Конкурса президентских грантов 2022 года.

Автоколонна стартует 27 мая в 8.15 с улицы Ленинградской до ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови», где и пройдёт основное мероприятие.