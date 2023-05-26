27 мая в Мурманской области вновь состоится ежегодная акция «Библионочь»

Ежегодная акция «Библионочь» в текущем году пройдёт в России уже в 12-й раз. 27 мая библиотеки и культурные центры по всей стране представят специальную программу: творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки.

Тема акции в этом году — «Читаем вместе». К мероприятиям акции присоединятся областные и муниципальные библиотеки нашего региона.

Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих с 14.00 проведёт книжные посиделки. Гостей библиотеки ждет литературное многоборье по угадыванию художественных произведений, музыкальные и литературные творческие номера, мастер-класс по созданию книжной обложки для сказок Александра Пушкина, рассказ-презентация о Варзуге и выставка картин в технике «дудлинг», юмористическая сценка от читателей библиотеки-участников команды КВН «И смех и грех». Для книжных знатоков будет работать выставка литературы специальных форматов «И нравы, и язык, и старина святая», посвященная Дню славянской письменности и культуры.

В областной детско-юношеской библиотеке пройдут традиционные «Библиосумерки». Начнется акция в 16.00 уличной игровой программой возле библиотеки. «Разноцветный калейдоскоп» закружит юных читателей и их родителей в играх и танцах. В стенах библиотеки пройдут многочисленные мастер-классы, творческие мастерские, ярмарка сувениров и игрушек от профессиональных мастеров. В мультимедийном зале читатели смогут насладиться игрой на укулеле юных музыкантов студии «Music Family».

Мурманская областная научная библиотека с 14.00 будет проводить экскурсии по библиотеке, выставки, игры и квизы, а в 19.00 всех желающих приглашают на перфолекцию «Она – Ахматова» в рамках проекта «Серебряный.Век».

Как сообщает региональное Министерство культуры, кроме того, «Библионочь» охватит учреждения в Апатитах, Александровска, Мурманска и других муниципалитетов. С программой акции в разных городах области можно ознакомиться на портале Культура.РФ

Фото: https://gov-murman.ru