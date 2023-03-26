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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.23 16:00

27 медалей завоевала сборная Мурманской области на соревнованиях Северо-Западного федерального округа в Калининграде

Во дворце спорта «Юность» в Калининграде завершились первенство и чемпионат СЗФО по плаванию. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из Мурманской, Калининградской, Архангельской, Псковской, Вологодской, Новгородской, Ленинградской областей, а также Республик Карелия и Коми.

Пловцы состязались по всем стилям на дистанциях 50, 100, 200, 400, 800, 1500 и 5000 метров. За четыре соревновательных дня сборная Мурманской области завоевала 27 медалей. Так, Павел Самусенко завоевал в чемпионате шесть золотых медалей на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляй, а также 50, 100 и 200 метров на спине, 50 метров вольный стиль. Шесть золотых медалей – на счету у Елизаветы Прохоровой в чемпионате и первенстве на дистанциях 50 и 100 метров брасс, а также 200 метров комплексное плавание. Есения Константинова в чемпионате и первенстве стала победительницей на дистанции 200 метров брасс, ещё четыре серебряные медали она завоевала в чемпионате и первенстве на дистанциях 50 и 100 метров брасс. Павел, Елизавета и Есения – воспитанники Комплексной спортивной школы олимпийского резерва, тренерами чемпионов являются Екатерина Лебедик и Дмитрий Леоненков.

Ещё один спортсмен, представляющий Мурманскую область, Михаил Каленик завоевал «серебро» на дистанции 50 метров на спине, «бронзу» на этой же дистанции вольным стилем и «бронзу» на дистанции 50 метров баттерфляй в соревновательной программе первенства. Чемпионат принёс мурманскому пловцу, которого тренирует Валерий Сеннов, «бронзу» на дистанции 50 метров вольным стилем. Воспитанник Елены Прасаловой Никита Нечаев занял второе место первенства на дистанции 1500 метров вольным стилем и «бронзу» первенства на дистанции 800 метров вольным стилем. Оба мурманских спортсмена – воспитанники Комплексной детско-юношеской спортивной школы №17 заполярной столицы.

Апатитчанин Иван Лобанов, тренирующийся у Евгения Русина, завоевал «золото» первенства и «бронзу» чемпионата на дистанции 50 метров на спине.

В комбинированной эстафете 4х100 метров северянки Анастасия Евдокимова, Есения Константинова, Елизавета Прохорова и Полина Липец стали серебряными призёрами, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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