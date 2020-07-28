Мурманская область. Арктика (16+)28.07.20 08:45
27 миллионов деревьев «Сада Памяти»
Вчера в Москве подвели итоги международной акции, которая прошла во всех регионах России и 50 странах по всему миру. Акцию «Сад Памяти» поддержали свыше трёхсот тысяч участников, которые высадили деревья по числу погибших в годы Великой Отечественной войны – 27 миллионов саженцев.
Участниками акции стали и жители флотской столицы. 12 июня, в День России, на площади Мужества североморцы высадили саженцы берёзы, рябины и черёмухи. 75 деревьев, как символ 75 мирных лет. Сад памяти ЗАТО создан в знаковом для горожан месте - около обелиска «В честь мужества, героизма североморцев и во славу российского флота».
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Последние комментарии
Varsin
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