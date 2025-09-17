27 мурманских педагогов посоревнуются за звание лучшего учителя

Вчера состоялось открытие муниципального конкурса профессионального мастерства педагогов «Учитель города Мурманска — 2025». С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратилась председатель комитета по образованию администрации города Мурманска Светлана Воробьева.

Мероприятия пройдут в период с 16 по 22 сентября 2025 года на базе гимназии №2, лицея №2 и Дома детского творчества им. А. Бредова.

История конкурса начинается в 1996 году — в год 80-летия города Мурманска. В 2025 году конкурс проводится в 29-й раз.

В этом году в борьбу за звание лучшего учителя города включились 27 педагогов из 17 общеобразовательных учреждений. В числе участников — учителя начальной школы, русского языка и литературы, английского языка, математики, географии, истории и обществознания, физической культуры. Свой уровень профессионального мастерства педагоги представят в двух номинациях: «Педагогический поиск» и «Педагогический дебют». Большинство дебютантов — успешные участники муниципального проекта молодых специалистов «Педагогические надежды города Мурманска».

Формат конкурса обновлён. В отборочном (первом) туре участникам предстоят два испытания: «Педагогическое интервью» и «Урок». Конкурсные уроки пройдут на базе гимназии №2, где действуют профильные психолого-педагогические классы. Ученики гимназии примут участие в торжественной церемонии открытия конкурса и будут работать в составе детского жюри.

По итогам первого тура предметные жюри в номинации «Педагогический поиск» определят финалистов, которые продемонстрируют свои профессиональные и творческие компетенции в проведении мастер-класса, а также в командных конкурсных испытаниях «Брифинг» и «Блицтурнир», где оценят оригинальность решений педагогических задач и умение взаимодействовать в команде.

По результатам всех конкурсных испытаний будут определены призёры и один абсолютный победитель муниципального конкурса «Учитель города Мурманска — 2025».

Торжественное подведение итогов и награждение победителей состоится 3 октября 2025 года в Детской театральной школе города Мурманска в рамках праздничного мероприятия, посвящённого Дню учителя.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30853&page=1