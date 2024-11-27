27 ноября - День морской пехоты

Президент России Владимир Путин распорядился установить День морской пехоты и отмечать его 27 ноября. Соответствующий указ глава государства подписал в среду, 26 ноября 2024 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин распорядился установить День морской пехоты и отмечать его 27 ноября. Соответствующий указ глава государства подписал в среду, 26 ноября 2024 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День морской пехоты и отмечать его 27 ноября», — говорится в тексте указа. Согласно документу, который вступил в силу со дня его подписания, День морской пехоты будет причислен к памятным дням ВС РФ.

Главком ВМФ адмирал Александр Моисеев поздравил военнослужащих морской пехоты с профессиональным праздником:

- 27 ноября отмечается День морской пехоты ВМФ России.

История морской пехоты неразрывно связано с именем и великими свершениями императора Петра Великого, по указу которого 16 ноября (по старому стилю) 1705 года были сформированы полки «морских солдат».

Мастерство и профессионализм, высокие мобильность и морально-боевой дух, мужество и взаимовыручка, самоотверженность и ответственность при выполнении поставленных задач позволяют морским пехотинцем одерживать победу в самых сложных условиях обстановки.

Во все времена в морской пехоте ВМФ служили наиболее подготовленные, отважные и опытные матросы и командиры.

Морская пехота сегодня является высокомобильным родом войск Военно-Морского Флота России. Она предназначена для ведения боевых действий в составе морских десантов, для обороны важных береговых объектов флота, обеспечения безопасности кораблей и судов в дальних походах и во время заходов в порты. В настоящее время соединения морской пехоты входят в состав береговых войск Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. На ее вооружении стоит самая современная боевая техника.

Морские пехотинцы всегда находятся на главных рубежах и для них не существует невыполнимых задач.

Морских пехотинцев всегда отличала высокая морская выучка, профессионализм, мужество и беззаветная преданность Родине. Они внесли неоценимый вклад в разгром фашизма в годы Великой Отечественной войны, действуя на приморских направлениях. В новейшую историю России и в мировую историю подразделения морской пехоты вписали немало славных строк. В том числе - благодаря эффективной работе по обеспечению безопасности гражданского судоходства в Аденском заливе и у побережья Африканского рога. Одним из наиболее ярких событий в современной истории морской пехоты стала успешная операция по освобождению 23 граждан России – экипажа танкера «Московский университет», захваченного сомалийскими пиратами. Примеры мужества проявили морские пехотинцы в Сирийской Арабской Республике, действуя против террористических формирований.

Сегодня военнослужащие морской пехоты выполняют широкий спектр задач, в том числе и в ходе Специальной военной операции.

Наряду с этим, морская пехота ВМФ с высоким мастерством выполняет задачи в дальних океанских походах на борту российских боевых кораблей, участвует в масштабных учениях.

Так, в июне текущего года отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Горшков», атомной подводной лодки «Казань», танкера «Академик Пашин» и спасательного буксира «Николай Чикер» с морским пехотинцами совершили официальный дружественный визит на Кубу с заходом в порт Гавана.

На всех кораблях и судах отряда, кроме подводной лодки находились подразделения морской пехоты, выполняющие задачи обеспечения безопасности кораблей на переходе морем, по охране и обороне кораблей во время стоянки в портах и нахождения на рейде.

Аналогичные задачи выполняются подразделениями морской пехоты при нахождении на кораблях и судах ВМФ при выполнении ими задач боевой службы в морской и океанской зонах.

Состав, вооружение и экипировка этих подразделений определяется исходя из задач боевой службы, продолжительности и климатических условий региона.

Проверкой боеготовности морской пехоты стали и СКШУ «Океан – 2024», где морские пехотинцы проявили высокий ратный профессионализм.

С началом учений подразделения морской пехоты в пунктах постоянной дислокации отработали вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, организацию доукомплектования личным составом и военной техникой. На полигонах соединений морской пехоты выполнены мероприятия боевого слаживания подразделений.

В дальнейшем, во время практических действий в составе созданных межвидовых группировок подразделениями морской пехоты были отработаны задачи отражения агрессии вероятного противника на приморских направлениях, обороны пунктов базирования ВМФ, борьбы с безэкипажными катерами, беспилотными летательными аппаратами (с учетом опыта специальной военной операции), ведения морских десантных действий и конвоирования транспортов.

Все, поставленные перед морской пехотой, задачи были выполнены.

Накануне Дня морской пехоты, в адрес морских пехотинцев Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии направлена поздравительная телеграмма главнокомандующего ВМФ России Адмирала Александра Моисеева, в тексте которой сказано:

«Товарищи матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры и генералы. Уважаемые ветераны морской пехоты!

Поздравляю вас с 319-й годовщиной со дня образования морской пехоты России! Воины-морпехи вы гордость Военно-Морского Флота, ваша слава не меркнет со времен императора Петра Великого.

Морская пехота широко известна в нашей стране и за ее пределами и по праву является элитой Вооруженных Сил России.

Невероятная стойкость десятков тысяч морских пехотинцев, проявленная в годы Великой Отечественной войны, в боях на дальних и ближних подступах к Ленинграду, в битвах за Москву, Сталинград и Кавказ, высочайший взлет духовных сил в ходе Керченско-Эльтигенской, Тулоксинской десантных и Новороссийско-Таманской, Петсамо-Киркенесской, Крымской, Прибалтийской и других стратегических наступательных операциях – ярчайшее свидетельство массового героического порыва частей и соединений морской пехоты во имя Победы, во имя свободы и независимости нашей Родины», - отметил в своем поздравлении главком ВМФ.

«Но, доблестная история морской пехоты связана не только с героизмом, проявленным в годы Великой Отечественной войны. Сводные десантно-штурмовые батальоны морской пехоты ВМФ стойко защищали целостность нашего государства в ходе контртеррористических операций в Чеченской республике.

Морские пехотинцы успешно решали задачи в борьбе с мировым терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики, действовали в составе российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

С первых дней соединения морской пехоты принимают участие в специальной военной операции на Донбассе и Украине.

С доблестью и честью выполняют боевые задачи на самых сложных и наиболее ответственных направлениях.

Навеки вписаны в боевую летопись России упорные бои «черных беретов» на Киевском, Угледарском, Донецком, Авдеевском, Курском направлениях, примеры храбрости, проявленные в ожесточенных боях при освобождении Мариуполя, Волновахи, Попасной, Павловки, других городов и населенных пунктов.

Смелость и отвага снискали к Вам глубокое уважение у руководства нашей страны, Министерства обороны Российской Федерации и Военно-Морского Флота.

Указами Президента Российской Федерации почетные наименования «гвардейские» присвоены отдельной бригаде морской пехоты Северного флота, отдельным бригадам морской пехоты Тихоокеанского флота, отдельному полку морской пехоты Каспийской флотилии, орденов Жукова удостоены гвардейская отдельная бригада морской пехоты Балтийского флота и отдельная гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, а отдельная гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота награждена морским орденом Ушакова», - подчеркнул Адмирал Александр Моисеев.

«Приказом Министра обороны Российской Федерации от 23 сентября 2024 г. № 566 за отличия при выполнении специальных задач, высокую выучку и профессиональное мастерство, заслуги в укреплении обороноспособности государства отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты Тихоокеанского флота награждена полковой чашей.

За храбрость и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции свыше 20 тысяч военнослужащих отмечены государственными наградами и знаками отличия, 26 морских пехотинцев удостоены звания Герой России.

Для каждого из нас священным долгом является сохранение памяти прославленной боевой истории Отечества», - говорится в поздравительной телеграмме главкома ВМФ России.

«Мы все помним имена славных сынов и дочерей отечества –Виктора Леонова, Николая Вилкова, Василия Кислякова, Цезаря Куникова, Константина Ольшанского, Николая Фильченкова, Галины Петровой, Екатерины Деминой, Марии Цукановой.

В один ряд с именами Героев Великой Отечественной войны, встали морские пехотинцы – майор Владимир Чепа, капитаны Владимир Носов и Андрей Иванов, старший лейтенант Михаил Васильев, лейтенант Артем Омельяненко, старший матрос Олег Шипицин – звание «Герой России» им присвоено посмертно, до конца выполнив свой воинской долг, ценой собственной жизни защитили независимость нашей Великой Родины.

Выражаю глубокую признательность за ратный труд ветеранам морской пехоты, которые сегодня в одном строю с нами вносят значительный вклад в дело победы.

Особые слова благодарности женам, детям, матерям и отцам за вашу поддержку, терпение и заботу о наших воинах», — отметил главком ВМФ России.

«Товарищи морские пехотинцы! От имени Военного совета Военно-Морского Флота и себя лично, сердечно поздравляю вас с Днем морской пехоты России!

Желаю военнослужащим Военно-Морского Флота, всем, кто сейчас на передовой, достойно выполнить поставленные задачи и вернуться домой с Победой!

Высоко несите честь и гордую славу морской пехоты, воплощенную в девизе: «Где мы, там – победа!», — сказал главком ВМФ, поздравляя морских пехотинцев с их профессиональным праздником.

Фото и видео: https://vk.com/mil