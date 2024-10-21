27 октября в Долине Уюта пройдёт День северной ходьбы – спортивное мероприятие для всей семьи

Любители активного отдыха смогут не только узнать больше об этом популярном виде спорта, но и попробовать в нём свои силы под руководством опытного инструктора.

Также гостей и участников будут ждать динамичная зарядка, развлекательная программа от ведущего мероприятия, розыгрыш подарков и горячий травяной чай.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, для юных северян будут работать различные интерактивные площадки с интересными играми и увлекательными мастер-классами.

Приглашаются все желающие. Начало мероприятия в 12.00. Возрастное ограничение 0+. Подробная информация о мероприятии – в официальном паблике организаторов АНО «СпортКульт51».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/