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Мурманская область. Арктика (16+)13.03.23 18:00

27% россиян — за запрет на усыновление в недружественные страны, ещё 23% — в любые иностранные государства

Россияне стали строже в вопросах усыновления: каждый второй против передачи сирот в иностранные семьи. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Законопроект, запрещающий усыновление российских детей-сирот родителями из недружественных государств, внесён в Госдуму. Уточняется, что если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении РФ, то запрет может быть снят. Одобряют эту инициативу 27% россиян. Ещё 23% считают, что нужно запретить усыновление сирот родителями из любых стран: «Они должны жить в своей стране». Противникам иностранного усыновления возражают 27% опрошенных: «Неважно, откуда родом приемные родители, главное — их человеческие качества».

Противниками законопроекта чаще являются те, кто когда-либо рассматривал для себя возможность принять в семью ребёнка-сироту (32%). Чем моложе респонденты, тем больше среди них несогласных с запретом усыновления в недружественные страны: если среди опрошенных до 34 лет против выступают 39%, то среди россиян старше 45 — только 20%. Бездетные респонденты выступают против запрета на иностранное усыновление чаще, чем те, кто имеет детей (31% против 19%).

Число противников запрета на передачу осиротевших детей из России в иностранные семьи снижается. В 2008 году таковых было 65%. В 2012 году, когда был принят «закон Димы Яковлева», — 40%. Сейчас против запрета усыновления иностранцами высказались только 27%.

Время проведения опроса: 3—10 марта 2023 года.

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