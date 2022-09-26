27 сентября в Мурманском арктическом государственном университете пройдёт торжественное открытие «Точки кипения»

«Точка кипения» представляет собой всероссийскую сеть пространств коллективной работы, в которой каждый человек или команда получают возможность обмена опытом, свободный доступ к знаниям, профессиональным сообществам и авторитетным экспертам.

«Точки кипения» работают по всей стране со студентами, учёными, бизнесменами и чиновниками и позволяют им вместе развивать новые технологические стартапы, запускать и масштабировать проекты. В настоящее время открыто 145 «Точек» на базе тесно взаимодействующих университетов России.

Университетская «Точка кипения» будет направлена на развитие экологической повестки в Арктике, инновационного судостроения и беспилотного морского транспорта, креативных индустрий и предпринимательских компетенций у студентов. «Точка кипения – МАГУ» станет площадкой для диалога между ключевыми игроками региона: университетом как центром подготовки кадров будущего, индустриальными заказчиками и бизнесом, региональными властями, городскими сообществами и лидерами инновационных проектов.

В официальной части открытия примет участие ректор МАГУ Ирина Шадрина, приглашены заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин и региональные министры — Диана Кузнецова, Сергей Абаринов, Юлия Полиэктова, представители Агентства стратегических инициатив и Платформы НТИ, крупнейшие индустриальные партнёры региона, а также федеральные и региональные эксперты по ключевым направлениям повестки «Точки кипения».

Работа «Точки кипения – МАГУ» начнется с пленарной дискуссии «Человек в Арктике», посвященной современным вызовам и задачам сохранения чистоты Арктики для будущих поколений.

В течение двух дней, 27 и 28 сентября, «Точка кипения – МАГУ» ждёт всех желающих на интерактивные мероприятия, лекции и квизы. Подробнее об открытии можно узнать в программе. Зарегистрироваться на посещение мероприятий можно по ссылке. Вход в «Точку кипения – МАГУ» открыт для всех желающих.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, чтобы открыть «Точку кипения» и стать партнёром сети, МАГУ в марте этого года подал заявку и концепцию пространства в АНО «Платформа НТИ». Далее команда университета прошла важный подготовительный этап обучения, финальной ступенью которого стала защита концепции будущей «Точки кипения» на базе вуза.

Летом в Москве состоялся итоговый федеральный этап отбора, на котором команда Мурманского арктического государственного университета успешно справилась с защитой концепции по открытию «Точки» на базе вуза.

Фото: https://www.masu.edu.ru/press/news/31346-v-magu-otkryvaetsya-pervaya-v-regione-tochka-kipeniya-