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Мурманская область. Арктика (16+)21.11.23 13:00

27 северянок отметят почётными знаками «Материнская слава» и памятными адресами губернатора на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню матери

Вчера на оперативном совещании в правительстве министр труда и социального развития Сергей Мякишев представил доклад о мерах социальной поддержки материнства в Мурманской области.

Как уточнил глава профильного ведомства, тема выбрана неслучайно, ведь каждое последнее воскресенье ноября по указу Президента Российской Федерации с 1998 года в нашей стране отмечается День матери. В этом году дата выпадает на 26 ноября.

В преддверии Дня матери, 25 ноября, по традиции в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт праздничный концерт. Ключевым событием мероприятия станет торжественная церемония награждения многодетных матерей, проживающих в Кольском Заполярье. В этом году 27 северянок будет отмечены за заслуги в достойном воспитании детей почётными знаками Мурманской области «Материнская слава» и памятными адресами губернатора.

В ходе доклада Сергей Мякишев напомнил, что многодетные семьи могут рассчитывать на такие государственные награды как орден «Родительская слава» и медаль ордена «Родительская слава». «В Мурманской области пять семей удостоены этих наград: три семьи награждены орденом и две семьи – медалью ордена», – подчеркнул министр.

Следующая часть доклада была посвящена региональным мерам социальной поддержки. Сергей Мякишев отметил, что комплекс мер выстроен так, чтобы оказать заполярным семьям всестороннюю поддержку, начиная с момента ожидания рождения ребенка до достижения им возраста 17 лет.

Так, в текущем году 973 беременные северянки стали получательницами ежемесячной денежной выплаты для обеспечения полноценным питанием в размере 1000 рублей, а более 2000 беременных и родивших женщин получили денежную выплату на оплату проезда в медорганизации Мурманской области и обратно.

Также в день выписки из роддома заполярным мамам вручается «Подарок новорожденному». В этом году его получателями уже стали почти 4,5 тысячи малышей и их мам. Более 1,9 тысячи северянок и детей в возрасте до 3 лет получают ежемесячную денежную выплату для обеспечения полноценным питанием.

При появлении двойни семье предоставляется единовременное пособие в размере 17 тысяч рублей на каждого ребёнка. На данный момент выплату получают 47 семей. 1215 сертификатов на региональный материнский капитал получили семьи при рождении третьего и последующих детей.

Получателями регионального единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс в текущем году стали 1916 семей на 1962 детей. 78 многодетных семей получили полную компенсацию расходов на оплату обучения детей-студентов СПО.

Для семей участников специальной военной операции введены дополнительные региональные выплаты. В их числе – единовременная материальная помощь в размере 100 тысяч рублей, единовременная материальная помощь в размере 20 тысяч рублей на каждого не достигшего возраста 18 лет ребенка и другие виды поддержки.

«Стоит отметить, что многие из перечисленных мер поддержки – это реакция на запросы и предложения жителей и семей Мурманской области», – подчеркнул глава ведомства.

Отдельной темой доклада стали новые семейные пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ», созданные в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить». Проект направлен на гармонизацию детско-родительских отношений и семейное благополучие. На сегодняшний день открыты пространства в Мурманске и в Североморске, а до конца года откроется в Полярном.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в завершении доклада министр подчеркнул, что наряду с предоставлением мер поддержки женщины могут рассчитывать и на социальные услуги. Так, в целях разрешения конфликтных ситуаций в семье и оказания помощи женщинам и северянкам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в регионе работают четыре кризисных отделения. Здесь женщина может получить психологическую и юридическую помощь, содействие в трудоустройстве, оформлении документов, получении медицинской помощи и улучшении жилищных условий. За 2023 год зафиксировано 41 такое обращение.

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