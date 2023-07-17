27 тысяч порций блюд арктической кухни были реализованы во время фестиваля «Териберка»

В минувшие выходные завершилось одно из самых важных мероприятий Кольского Заполярья – Арктический фестиваль «Териберка». Его гостями в этом году стали около 15 тысяч человек. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Каждый год фиксируется рост число участников: по сравнению с прошлым годом их стало на 4,5 тысячи больше. Также были реализованы 27 тысяч порций блюд арктической кухни и отправлены в разные уголки страны 13 тысяч открыток», – отметил глава региона.

Для гостей события были организованы развлечения на любой вкус: музыкальные, творческие, гастрономические, спортивные и ярмарочные пространства. Состоялась премьера короткометражного фильма «Титан». Работал мобильный фудкорт «Вкус Арктики и Дальнего Востока» и межрегиональная проектно-учебная лаборатория арктической кухни «Библиотека вкусов Арктики», участие в которой приняли более 30 лучших ресторанов. Также состоялся трейловый забег «Вызов Арктики».

Андрей Чибис поблагодарил организаторов за качественное проведение мероприятия.

«Спасибо всей команде проекта, координатору – вице-губернатору Ольге Кузнецовой, нашему комитету по туризму, всем, кто сделал это мероприятие таким интересным, насыщенным событиями, за эффективную работу, традиционно ответственное и качественное проведение. И благодарю ведомства, которые обеспечили безопасность мероприятия, важного для страны и нашего региона», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фестиваль проходил в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru