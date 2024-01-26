Мурманская область. Арктика (16+)26.01.24 08:45
27 января в Апатитах состоится шоу-конкурс «Бешеная пила»
На Центральной площади Апатитов художники-скульпторы с помощью бензопил и других подручных инструментов превратят глыбы льда в оригинальные полутораметровые ледовые композиции. На это мастерам выделят только 90 минут.
В финале для зрителей выступит театр огня «ОМА».
Начало в 17.00.
Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457312072%2Falbum-120229555_00%2Frev
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Последние комментарии
Ольга
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Shamay
26.01.24 00:30
Громадное спасибо Матвиенко за постоянную поддержку Арктики!
Тамара Александровна Ушинская, мурманчанка.
25.01.24 16:16
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