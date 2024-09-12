27 заявок от северян поступило на просветительскую награду Знание.Премия

До 30 сентября можно подать заявку на главную просветительскую награду Общества «Знание». Награда Знание.Премия Российского общества «Знание» учреждена для признания достижений российских деятелей, педагогов, лекторов, авторов, блогеров в области просвещения, популяризаторов науки, а также чтобы отметить просветительские проекты из разных областей и компании.

От нашего региона поступило 27 заявок в различных номинациях. Среди них: за вклад в сохранение семейных ценностей, за просветительскую деятельность в школе. за просветительскую деятельность в университете, за вклад в просвещение в сфере «Экология и Туризм», за вклад в просвещение в сфере «Спорт и ЗОЖ», за вклад в просвещение в сфере «Экономика, Бизнес и Право». Номинанты – учителя, тренеры, преподаватели колледжей, университета, спортивных секций из Мурманской области.

Чтобы получить просветительскую награду Знание.Премия, необходимо пройти несколько этапов отбора, получить высокие оценки экспертов и жюри, а также признание общественности в онлайн-голосовании. Премия предусматривает 19 номинаций, охватывающих все сферы жизни: культура и искусство, история, наука и технологии, бизнес, экономика и право и др.

В прошлом сезоне было получено 18304 заявки из 89 регионов России и 34 стран. По итогам отборочных этапов всех 19 номинаций были определены 97 номинантов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, просветительская награда Знание.Премия Российского общества «Знание» учреждена для признания достижений российских деятелей, педагогов, лекторов, авторов, блогеров в области просвещения, популяризаторов науки, а также чтобы отметить просветительские проекты из разных областей и компании.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/