277 ярких и эмоциональных рисунков: в Мурманске подвели итоги XXIII конкурса детского рисунка «Я люблю мой город»

Традиционно площадкой проведения конкурса детского рисунка «Я люблю мой город» является выставочный зал Мурманска. 17 сентября ему исполняется 30 лет.

Ежегодно учреждение проводит более 100 культурных мероприятий, чуть больше половины из которых – выставки профессиональных художников и художников-любителей. На остальную часть приходятся мастер-классы, творческие встречи, литературно-музыкальные гостиные, конкурсы.

В этом году учащиеся гимназий, лицеев, общеобразовательных и художественных школ, школ искусств, воспитанники детских садов представили на конкурс 277 ярких и эмоциональных рисунков – признаний в любви родному городу. В работах отражена северная природа, мурманские улицы, жители города.

Члены жюри определили 10 лучших работ. Эксперты отмечают, что все рисунки позитивные и очень красочные.

По давней традиции огромный баннер рисунка победителя будет размещён в центре Мурманска в канун празднования Дня города.

Торжественная церемония награждения победителя и лауреатов конкурса состоится 28 сентября в рамках праздничных мероприятий, посвященных 106-летию Мурманска, в Детской театральной школе.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23324&page=1