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Мурманская область. Арктика (16+)29.04.25 14:30

278 тысяч северян за четыре года приняли участие во всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства

В Мурманской области более 278 тысяч человек с 2021 по 2024 гг. приняли участие во всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства, которое проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

«Всего по федеральной программе и стратегическому плану региона «На Севере – жить!», инициированного губернатором Андреем Чибисом, в Мурманской области благоустроено 157 общественных пространств. Каждый год количество участников всероссийского голосования увеличивается, что свидетельствует о интересе граждан к вопросам благоустройства», – сообщила вчера на оперативном совещании в правительстве первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

По программе нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году голосование стартовало 21 апреля и его участниками стали уже свыше 22 тысяч северян.

«Голосование проходит в семи муниципальных образованиях, вошедших в список опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ, это Мурманск, Кировск, Апатиты, Кола, Мончегорск, ЗАТО г. Североморск и Полярные Зори. От муниципалитета представлены на выбор по две территории», – пояснила Оксана Демченко.

Проголосовать на портале до 12 июня могут жители Мурманской области, имеющие подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги» и достигшие возраста 14 лет. Помочь сделать выбор северянам могут волонтёры проекта. На оперативном совещании и.о. министра градостроительства и благоустройства Диана Бойко подробнее рассказала об их работе.

«Волонтёр с помощью планшета продемонстрирует перечень территорий, участвующих в голосовании, затем предложит пройти авторизацию с помощью мобильного номера телефона или через «Госуслуги». Житель сможет выбрать из перечня одну территорию, которая, по его мнению, должна быть благоустроена в первую очередь. В Мурманской области сейчас зарегистрировано более 350 добровольцев: самому младшему из них 14 лет, а самому старшему 68», – сообщила она.

Добровольцы работают в учреждениях здравоохранения, культуры и спорта, в учебных заведениях и на массовых мероприятиях региона. Если человек голосует при помощи волонтёра, то после процедуры сессия пользователя для обеспечения безопасности в приложении закрывается автоматически.

Среди реализованных в результате победы территорий прошлых лет Диана Бойко назвала выполнение первого этапа работ по благоустройству площади Победы и благоустройство площади Двух капитанов в Полярном, строительство «Домика моржей» и игровой площадки на улице Шабалина в Мурманске, благоустройство общественной территории на улице Новая в Спутнике и установка детской площадки в Сафоново.

Помимо голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Мурманской области продолжается уборка территорий. Всероссийский субботник стартовал по всей России 26 апреля, но из-за погодных условий был перенесён в столице Кольского Заполярья на 3 мая.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, всероссийское голосование продлится в 2025 году с 21 апреля по 12 июня. В Мурманской области представлены следующие территории:

г. Мурманск: территория улицы Воровского, территория у гостиницы «Меридиан»;

г. Кировск: территория в районе дома №33а на проспекте Ленина, территория в районе дома №2 на улицы Мира;

г. Апатиты: территория в районе домов №24, 24а на улице Ленина, территория городского парка-сквера «Огни города»;

Кольский округ: территория в районе улицы Андрусенко, территория в районе улицы Победы;

г. Мончегорск: территория в районе дома №34 на проспекте Металлургов, территория в районе дома №14 на проспекте Ленина;

ЗАТО Североморск: территория хоккейного корта в Сафоново-1, территория в районе дома №29 на улице Пионерская;

г. Полярные Зори: территория на улице Строителей, территория сквера между Дворцом культуры и Детской школой искусств.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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