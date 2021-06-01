28 бойлеров в Мурманске и Кандалакше, которые меняли по поручению губернатора, смонтированы

Об этом на вчерашнем оперативном совещании в правительстве региона сообщил его заместитель – министр строительства Владислав Сандурский.

«Из 28 теплообменников 19 полностью сданы и приятны в работу. Остальные 9 бойлеров смонтированы, горячее водоснабжение запущено. Исключение составляет один дом на Ленина, 76 – там горячей воды нет из-за аварии в системе холодного водоснабжения. Как только она будет устранена, горячая вода появится и в квартирах этого дома», – отметил Владислав Сандурский.

Напомним, по поручению губернатора требовалось заменить 31 теплообменник в Мурманске и Кандалакше. Однако после обследования из этого списка пришлось исключить три многоквартирных дома – в двух новые водонагреватели были установлены ранее, а в одном доме необходимо провести более широкий перечень мероприятий для решения проблемы с горячей водой, сделать это также планируется в этом году.

Также вице-губернатор подчеркнул, что подрядчики приступили к работам по капитальному ремонту в 163 многоквартирных домах. 66 объектов уже сданы, в том числе и 4 фасада.

Как сообщает региональное Министерство строительства, глава региона поручил уделить особое вниманию качеству капитального ремонта фасадов. Контролировать процесс в части разрабатываемого дизайн-кода также поручено министру градостроительства и благоустройства Мурманской области Марии Гавриловой.