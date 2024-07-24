28 июля Североморск будет отмечать День ВМФ

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, 28 июля во флотской столице состоится День Военно-морского флота России.

Праздник будет проходить на Приморской площади. Откроет День ВМФ в 11.00 парад войск Североморского местного гарнизона. А в 12.00 состоится парад кораблей Северного флота.

В рамках праздничных мероприятий в 12.45 состоятся старты военно-спортивного праздника. На Приморской площади с 14.00 будет открыта выставка вооружений и военной техники.

Продолжатся праздничные мероприятия на улице Сафонова, где с 10 часов будет работать торговая ярмарка, а с 14 часов начнётся праздничная концертная программа. Перед жителями Североморска и гостями флотской столицы выступят: Ансамбль песни и пляски Краснознамённого ордена Ушакова Северного флота; артисты эстрады и Центрального академического театра Российской армии г.Москва; духовой оркестр «Оlimpic Orchestra» из Санкт-Петербурга, Музыкально-этнографический ансамбль «Асid Hasid» (г. Санкт-Петербург); Концертный хор Санкт-Петербурга Исаакиевского собора. Творческий подарок преподнесут артисты Дворца культуры «Строитель» (г. Североморск).

А завершит длинный и яркий день в 22.00 праздничный салют и фейерверк.