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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.21 10:00

28 июля снижение надёжности электроснабжения затронет часть жилых и нежилых зданий Мурманска

В связи с поступлением в адрес АО «МОЭСК» оперативной заявки от Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» №391 о проведении работ на 2 СШ ПС-108 с 9.00 до 17.00 28 июля возможно снижение надёжности электроснабжения потребителей электрической энергии, присоединенных к следующим объектам электросетевого хозяйства АО «МОЭСК»: РП-30, ТП-690, ТП-770, ТП-771, ТП-772, ТП-773, ТП-774, ТП-77, ТП-778, ТП-780, ТП-790, ТП-1030, ТП-1770, ТП-1774.

Снижение надёжности электроснабжения коснется жилых и нежилых зданий, строений, светофоров и других объектов, расположенных в районе улиц Шабалина, Героев Рыбачьего, Капитана Копытова, Крупской, Южной.

В случае возникновения в указанный период времени аварийных ситуаций (технологических нарушений) в электрических сетях, расположенных в указанных районах, у АО «МОЭСК» будет отсутствовать возможность резервирования электроснабжения энергопринимающих устройств объектов потребителей электрической энергии.

Администрация города Мурманска отмечает, что потребителям электрической энергии необходимо принять меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения собственных электроустановок в зависимости от категории электроприемников по надёжности электроснабжения в соответствии с Правилами устройства электроустановок. При планировании производственного графика необходимо учитывать указанное время проведения ремонтных работ.

По вопросам электроснабжения обращаться в ПО «Северные электрические сети» Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» по телефонам: 8-800-333-02; 8 (81553) 6-83-53; 48-20-00, 48-23-59, e-mail: common@ses.kolenergo.ru

 

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