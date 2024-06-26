28 июня на Поморской набережной в Коле состоится традиционный фестиваль для выпускников «Арктический берег»

По поручению губернатора Андрея Чибиса с 2022 года на Поморской набережной Колы проходит масштабный областной выпускной «Арктический берег». Ежегодно событие объединяет тысячи школьников из 9 и 11 классов из разных населённых пунктов Мурманской области. В этом году событие состоится 28 июня с участием порядка 3,5 тысячи юных северян. В понедельник на оперативном совещании регионального правительства руководитель АНО «СпортКульт51» Денис Шляпников доложил о подготовке к проведению фестиваля.

«Программа включает семь этапов, соответствующих этапам создания бумажного кораблика в технике оригами. Каждый этап, каждое движение при создании кораблика отражает различные этапы жизни школьника. В начале пути — чистый лист бумаги, символизирующий начало школьной жизни, новый важный этап. А в конце пути получается готовый кораблик, который отправляется в свободное плавание, символизируя начало взрослой, самостоятельной жизни выпускников», — рассказал о концепции праздника Денис Шляпников.

Выпускников ждут яркие тематические фотозоны, развлекательные интерактивные площадки, тематические зоны отдыха и полезные образовательные пространства. Средние профессиональные образовательные учреждения Мурманской области и Мурманский арктический университет будут представлены на тематической площадке «Куда пойти учиться». Впервые будет представлено образовательное пространство «Работа России», которое позволит ребятам не только определиться с выбором будущей профессии, но и предоставит возможность узнать о текущих вакансиях на рынке труда и получить консультацию карьерных консультантов.

«Впервые крупнейшие градообразующие промышленные предприятия Мурманской области, такие как «ФосАгро», «Олкон» и ПАО «ГМК «Норильский Никель» были приглашены на фестиваль выпускников. Представители кадровых служб предприятий будут общаться с будущими студентами, рассказывая о возможных местах прохождения учебных практик и предоставляя информацию о дальнейшем трудоустройстве ребят», — отметил генеральный директор «АНО СпортКульт51».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, выступления талантливых региональных молодёжных танцевальных и вокальных коллективов будут частью большой развлекательной программы фестиваля «Арктический Берег». Музыкальным подарком выпускникам станут звездные гости: «Filatov & Karas» — мультиплатиновый музыкальный проект, завоевавший все топ-чарты страны, и диджей Feel — первый российский диджей, вошедший в сотню лучших диск-жокеев мира.

Особое внимание уделено безопасности участников мероприятия, которое будет обеспечено всеми необходимыми службами.

«Мы уверены, что все принятые меры безопасности помогут провести фестиваль на высочайшем уровне и родители смогут не беспокоиться о безопасности своих детей», — подчеркнул в своем докладе Денис Шляпников.

Напомним, фестиваль «Арктический Берег» организуется в рамках регионального стратегического плана «На Севере — жить».

Фото: https://gov-murman.ru