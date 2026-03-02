Мурманск и Мончегорск получили награды всероссийской премии «Туристические города»«Единая Россия» в восьмой раз планирует провести международную акцию «Диктант Победы»
28 марта на территории Каспийской флотилии, в Дагестане, впервые состоится конференция для супруг защитников Отечества «Каспийская звезда»

О расширении всероссийского образовательного проекта из Мурманской области на новые территории стало известно во время работы круглого стола «Женщины за развитие флотских городов», который прошёл в рамках седьмой конференции «Звезда Севера» в Мурманске. Площадка объединила представительниц всех флотов ВМФ России.

Представительницы флотов и организаторы конференций семьи проекта «Звезда Севера» из Мурманской, Архангельской, Калининградской областей, Камчатского края и Севастополя рассказали о результатах за прошедший и планах работы на 2026 год. Планируется что в этом году новые конференции пройдут на территориях присутствия всех флотов ВМФ России: Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского, и охватят более 4000 супруг защитников Родины. Кроме того, участницы «Звезды Севера» продолжат реализацию собственных социально значимых инициатив.

«Во время таких конференций и образовательных программ женщины вдохновляются, чтобы созидать что-то новое. И это очень важно. Ведь свои проекты они потом реализуют в муниципалитетах, где проживают. Как правило, это социально значимые инициативы. И мы готовы их поддерживать, расширять систему грантов. Поэтому такие площадки по обмену опытом нужно проводить. Думаю, вы двигаетесь в правильном направлении», — сказал Андрей Чибис.

Круглый стол состоялся в рамках проекта «Женщины и их роль в развитии флотских городов», куратором которого в Совете Евразийского женского форума Совета Федерации РФ является автор проекта «Звезда Севера» Евгения Чибис. Она рассказала, что главным событием для проекта в этом году станет запуск первой конференции «Каспийская звезда» для жен военнослужащих Каспийской флотилии в Махачкале.

«За шесть лет участницы сообщества «Звезда Севера» по всей России основали и вывели на новый уровень порядка двадцати проектов, они получают гранты и побеждают во всероссийских конкурсах. На 2026-ой год планов тоже много. Мы запустим первую конференцию на территории Каспийской флотилии, где несут службу пять тысяч военных со своими супругами. Это будет конференция со своей спецификой, а в ее основе — наша наработанная база из ста лекций, которые адаптированы для супруг военнослужащих», – сказала Евгения Чибис.

Известна и дата проведения первой «Каспийской звезды» в Дагестане, 28 марта.

«По решению Президента РФ Владимира Путина 2026 год объявлен Годом единства народов России. Символично, что Каспийская флотилия становится частью проекта «Звезда Севера» в этот год. Там служит большое число наших военнослужащих, в том числе женщин, живут жены военных. Уже сейчас многие девушки вызвались участвовать в конференции, ведь этот проект несет в себе свет образования», – сказала представитель организаторов конференции «Каспийская звезда» Зульгимар Тагибова-Ричинская.

В работе круглого стола приняли участие почётные гости седьмой конференции «Звезда Севера» — телеведущие Юлия Барановская и Мария Ситтель, они высоко оценили результаты, которых удалось достичь организатором конференций семьи проекта «Звезда Севера» по всей России.

«Проект «Звезда Севера» звучит на всю Россию уже седьмой год подряд. А учитывая тот факт, что я являюсь председателем «Союза женщин» и мы тоже по всей стране проводим похожие мероприятия, хотелось посмотреть и узнать, чем живут девушки из военных гарнизонов. Чем интересуются, какие темы в фокусе их внимания», — отметила Мария Ситтель.

Напомним, в рамках седьмой конференции «Звезда Севера» с образовательными лекциями и мастер-классами на добровольных началах выступили 9 спикеров из Москвы, Мурманска, Севастополя и Архангельска. Тему адаптации ветеранов к мирной жизни в своей лекции поднял доктор психологических наук, академик Академии военных наук, участник боевых действий в Афганистане Александр Караяни.

«Актуальность темы, которую я поднял, сейчас не вызывает сомнений, и она будет только возрастать. Когда все ребята вернутся домой, это ощутит каждый зритель нашей страны. И здесь всем нам нужно будет им помогать. Ведь около 80% действий, которые можно сделать для ветерана СВО - должно сделать его социальное окружение и близкие», – сказал Александр Караяни.

«За семь лет проведения конференции я вижу серьёзные изменения: проект стал ещё более чётко направленным на нужды жен военнослужащих, каждая лекция отличается практической значимостью. Это то, что нужно людям во всех флотских городах. Как спикеры, мы вкладываем эмоции и все силы для того, чтобы нас слышали, видели и понимали. Мы — интеллектуальные волонтеры по духу и по жизни», – отметил спикер конференции, профессор, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.

Постоянный спикер конференции «Черноморская звезда» в Севастополе, кардиолог, эндокринолог Инесса Пак поделилась с участницами «Звезды Севера» секретами сохранения здоровья женщины в зрелом возрасте.

«Совершенно случайно я впервые стала спикером на Черноморском флоте и уже три года рассказываю девушкам полезную информацию об их здоровье. Я рада побывать на Севере, где проект зародился. Все девушки здесь очень открытые, активно интересуются и задают много вопросов», – поделилась впечатлениями Инесса Пак.

В завершении конференции подарком для всех участниц стала встреча в формате открытого диалога с известной телеведущей Юлией Барановской. Юлия ответила на вопросы девушек, поделилась своим мнением о ценностях семьи и патриотизме, личным опытом и идеями о том, как сохранять внутреннюю силу и оптимизм в непростых обстоятельствах.

Все лекции конференции бесплатно можно будет посмотреть в записи на официальной странице проекта «Звезда Севера» в соцсети «ВКонтакте».

 

 

