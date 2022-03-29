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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.22 09:00

28 марта сбито в воздухе ещё три самолёта военно-воздушных сил Украины

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населённых пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Российской авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение дня 28 марта сбиты в воздухе ещё три самолёта военно-воздушных сил Украины: два Су-24 – западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 – над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области.

В районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем, сбит украинский вертолёт Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в районе населенного пункта Чернобаевка сбит один украинский беспилотный летательный аппарат.

В течение суток оперативно-тактической авиацией поражён 41 военный объект Украины. Среди них: две установки реактивной системы залпового огня, одна станция радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 123 самолёта и 74 вертолета, 309 беспилотных летательных аппаратов, 1721 танк и другие боевые бронированные машины, 172 установки реактивных систем залпового огня, 721 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1568 единиц специальной военной автомобильной техники».

Как вчера прозвучало в выступлении начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева, «Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине продолжает тщательно фиксировать  бесчеловечные преступления, совершаемые националистами по отношению к мирному населению:

- в пригороде Харькова боевики из минометов, установленных на так называемых «бандер-мобилях», обстреляли места массового скопления мирного населения (очереди у магазинов, банкоматов, пунктов выдачи продовольствия и питьевой воды). В результате три человека погибли, более 10 получили ранения;

- в подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой. Кроме того, спасенные из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами.

Киевская власть в очередной раз показывает свою преступную и циничную сущность. Террор и геноцид против собственного народа стали нормой для Украины. Всеобъемлющая поддержка со стороны США и целого ряда стран Европейского союза развязала руки нацизму в масштабах всей страны, только здесь воинские подразделения с символикой третьего рейха действуют в составе национальных вооруженных сил и воинских формирований с задачей уничтожения всего, что не соответствует их бесчеловечным понятиям. Жертвами становятся старики и женщины, а дети с раннего возраста подвергаются жесткой пропаганде зловещей идеологии нацизма для превращения их в последователей Бандеры».

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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