28 мая от Мурманского вокзала отправился состав с первыми организованными группами детей на курорты Чёрного моря

Ребята проследуют к местам отдыха в ДОЛ «Зори Анапы» г.Анапа, ДОЛ «Зарница» Лазаревского района, а также ДОЛ «Лазуревый берег» г. Геленджик. Всего в первый день на курорты Краснодарского края отправилось 452 ребёнка.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в пути с детьми будут работать сотрудники поездных бригад, прошедшие медицинский осмотр и специальное обучение. Организация питания детских групп в вагонах-ресторанах будет осуществляться по обновленному меню для разных возрастных категорий, согласованному Роспотребнадзором.