28% россиян планируют покупку автомобиля в кредит в ближайшее время — в конце 2025-го или первой половине 2026 года.

Как следует из результатов опроса «Авито Авто», за последние полгода доля желающих взять автокредит выросла на 4 процентных пункта. Средняя планируемая сумма кредита составила 1,5 млн рублей.

В среднем россияне рассматривают для покупки автомобиль стоимостью 2 млн 140 тысяч рублей, что на 4,5% (около 100 тысяч рублей) больше, чем весной этого года. Более половины (56%) планируют приобрести авто в ценовой категории до 2 млн рублей.

Ещё 28% выбирают транспортное средство за 2–3 млн, а 12% — за 3–5 млн рублей. Потратить больше 5 млн рублей готовы только 4% респондентов.

38% опрошенных для покупки машины необходим кредит на сумму менее 1 млн рублей, 34% — от 1 млн до 2 млн. Каждый десятый планирует получить от банка 3–5 млн рублей. Более крупная сумма займа требуется лишь 3% респондентов.

47% респондентов собираются приобрести подержанную машину, 45% — новую. Ещё 8% автолюбителей рассматривают оба варианта.

Самые популярные сроки для выплаты кредита — от четырёх до пяти лет (такой вариант выбрали 35% респондентов) и от одного до трёх лет (34%). Возвращать заемные средства дольше пяти лет планируют 21% опрошенных — это на 4% больше, чем полгода ранее. Ещё 11% рассматривают кредиты с коротким сроком — до одного года.