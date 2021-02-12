28% россиян считают, что принимаемые меры правительством России для сохранения жизни и здоровья населения во время пандемии недостаточными

Больше половины россиян, переболевших коронавирусом и наблюдавших, как болеют родные, считают его тяжёлым заболеванием с серьёзными последствиями. Те, кто не болел, разделяют такое мнение заметно реже. К таким банальным выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», во время изучения вопроса, насколько высоко оценивают россияне опасность COVID-19 и достаточны ли, по их мнению, меры, принимаемые правительством России во время пандемии, опросив 3000 экономически активных респондентов их всех округов страны.

Тяжёлой болезнью с серьёзными последствиями для организма коронавирус считают 45% опрошенных. Гораздо чаще так думают те, кто уже испытал все «прелести» заболевания на себе и своих родных, — 59%. Среди тех, кто не болел сам, но наблюдал болезнь близких, такую позицию разделяют 54%, а среди тех, кто перенес коронавирус, тогда как члены семьи не болели, — 50%. Реже всех мнения об особой опасности болезни придерживаются те, кто ещё не подвергся заражению COVID-19, — 40%. При этом женщины чаще, чем мужчины, считают коронавирус тяжёлым заболеванием с серьёзными последствиями (48% против 43%).

Напротив, 28% россиян уверены, что опасность COVID-19 сильно преувеличена. От сердечно-сосудистых заболеваний, рака и последствий алкоголизма умирает не меньшее количество людей, считают участники исследования.

При этом меры, принимаемые правительством России для сохранения жизни и здоровья населения во время пандемии, считает достаточными почти треть опрошенных (32%) — это больше, чем было в апреле (26%) и в октябре (27%) 2020 года. Чаще других такой позиции придерживаются те, кто уже болел и наблюдал болезнь у родных, а также опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (по 35%).

Более четверти россиян (28%) считают принимаемые меры недостаточными, напоминая в комментариях о возможности заражения множества людей на массовых мероприятиях. Среди тех, кто ещё не болел, но уже оценил тяжесть и последствия болезни у близких, такое мнение разделяет 35%, а среди переболевших вместе с родными — 34%. Популярность такой позиции снизилась по сравнению с данными за апрель (40%) и октябрь 2020-го (31%).

Избыточными меры, принимаемые для сохранения жизни и здоровья населения, сегодня считает 18% россиян.