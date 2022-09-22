28-я механизированная бригада ВСУ в Херсонской области потеряла за сутки более двухсот человек

Высокоточным оружием ВКС России в районе населённого пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожены более 75 боевиков и девять единиц военной техники.

Министерство обороны Российской Федерации 21 сентября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. В результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Правдино Херсонской области, потери соединения за сутки составили более двухсот человек и 21 единица военной техники. Личный состав 4-й роты 2-го батальона данного соединения фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, направившего подразделение в контратаку на минное поле.

В районе Павловки Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины, предпринявшего неудачную попытку контратаки, потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, четыре танка и восемь автомобилей.

Высокоточным оружием ВКС России в районе населённого пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожены более 75 боевиков и девять единиц военной техники.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено восемь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Артёмовск, Святогорск, Александровка, Яровая Донецкой Народной Республики, Купянск, Червоный Оскол Харьковской области, пункт временной дислокации националистического формирования «Донбасс» в районе Николаевки Донецкой Народной Республики, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 147-ми районах.

Уничтожено 12 складов боеприпасов и вооружения в районах населённых пунктов Каменка Харьковской области, Красноармейск, Димитров, Северск Донецкой Народной Республики и Белая Криница Херсонской области.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 беспилотных летательных аппаратов, в районах населённых пунктов Старомайорское, Петровское, Карповка Донецкой Народной Республики, Степное, Бобровый Кут, Миролюбовка, Красносельское, Волковское и Чаривное. В том числе один БПЛА «Байрактар» в районе населённого пункта Дмитренко Херсонской области.

Кроме того, в воздухе уничтожено 28 снарядов американской системы залпового огня «HIMARS» и три американские противорадиолокационные ракеты «HARM» в районах населённых пунктов Свистуновка Луганской Народной Республики, Чернобаевка, Заветное и в районе Каховкой ГЭС Херсонской области.

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Украинская артиллерия продолжала обстрелы города Энергодар и территории Запорожской атомной станции. В результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда повреждена одна из труб системы технической воды Первой системы безопасности Пятого энергоблока.

Кроме того, сегодня ночью украинской артиллерией нанесён удар по линии электропередач, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодар.

Обстрел станции вёлся с огневых позиций ВСУ в районе населенного пункта Марганец. Ответным огнем артиллерийские подразделения ВСУ подавлены.

В настоящее время радиационная обстановка на Запорожской атомной станции остаётся в норме».

Фото и видео: https://vk.com/mil