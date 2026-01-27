28 января в Мурманской области стартует новый сезон онлайн-уроков по финансовой грамотности

Банк России запускает весеннюю сессию онлайн-уроков по финансовой грамотности. В них участвуют 250 финансовых экспертов со всей страны: сотрудники Банка России и Московской Биржи, представители коммерческих банков и страховых организаций. В расписании – около 700 эфиров по 29 темам.

Цель проекта – научить подростков ответственно и грамотно принимать финансовые решения. Новинка этого сезона – обновленный урок про дропперов. Ученики узнают, как мошенники вербуют помощников и какие последствия ждут тех, кто участвовал в преступных схемах.

«Банк России проводит онлайн-уроки по финансовой грамотности с 2015 года. Благодаря им у наших школьников и студентов есть отличная возможность разобраться в том, как устроены финансы – от истории денег до инвестирования. По итогам 2025 года Мурманская область вновь вошла в число лидеров Северо-Запада по просмотрам онлайн-уроков и по охвату – к проекту присоединились все без исключения школы и колледжи региона. Количество просмотров онлайн-уроков в регионе составило около 60 тысяч», – прокомментировала эксперт Отделения Банка России по Мурманской области Елена Гайдукова.

Подключиться к онлайн-урокам можно всем классом или индивидуально. Весенняя сессия продлится до 22 апреля включительно. Подробное расписание и каталог уроков – на сайте проекта.