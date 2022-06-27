28 жителей Мурманской области получили знаки отличия ГТО

В Легкоатлетическом манеже Мурманска состоялась торжественная церемония награждения участников регионального центра тестирования знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

На мероприятии присутствовали министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, посол ГТО Мурманской области, серебряный призёр Олимпийский игр, депутат Мурманской областной Думы Лариса Круглова и президент федерации художественной гимнастики Мурманской области Наталья Найдёнова.

«Наши северяне ведут активный образ жизни, сдают нормы ГТО, тем самым приобщаясь к регулярным занятиям спортом», – резюмировала Светлана Наумова.

Лариса Круглова обратила внимание, что вручение знака ГТО, стало практически ежемесячным мероприятием.

Наталья Найдёнова поблагодарила всех с хорошими результатами и отметила, что спорт помогает нам жить.

Знаки отличия, а также удостоверения к ним вручили 28 жителям Мурманской области c I по VIII ступени комплекса (с 8 до 40 лет). Они показали высокий уровень физической подготовленности при выполнении нормативов.

Среди награждаемых учащиеся общеобразовательных учреждений Мурманской области, кадеты Североморского кадетского корпуса, студенты Мурманского арктического государственного университета, Мурманского индустриального колледжа, Мурманского педагогического колледжа, а также военнослужащий.

Как сообщает региональное Министерство спорта, большинство из них победители, призеры муниципальных и областных соревнований. Они имеют спортивные разряды от 3 спортивного до кандидата в мастера спорта по: каратэ, восточному боевому единоборству (дисциплина кобудо), легкой атлетике, лыжным гонкам, биатлону, боевому самбо, художественной гимнастики, рукопашному бою.

Приятным дополнением для каждого участника стала сувенирная продукция от официального лицензиата ВФСК «ГТО» «Диалог - конверсия».

Фото: https://vk.com/wall-120229555_81912?z=photo-120229555_457304196%2Falbum-120229555_00%2Frev