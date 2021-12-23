289 рублей за салат «Мимоза» - Мурманскстат подсчитывает стоимость новогоднего меню

Сотрудники Мурманскстата, продолжают составлять новогоднее меню. Сегодня специалисты статистического ведомства рассчитали стоимость ещё одного традиционного новогоднего блюда – салат «Мимоза».

Для его приготовления на четырёх человек сегодня жителям нашего региона придётся затратить 289 рублей, что почти на 61 рубль больше, чем в прошлом году.

Удорожание салата произошло из-за роста цен на некоторые ингредиенты. Так, в сравнении с 2020 годом, майонез вырос в цене за килограмм на 46 рублей, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла – на 33, картофель – на 23, яйца куриные – почти на 20 рублей.

А завтра, обещает Мурманскстат, нам предложат идеи для новогодних подарков и расходов на них.