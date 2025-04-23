29 апреля - день приёма предпринимателей инвестиционным уполномоченным администрации города Мурманска

Комитет по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска информирует о том, что 29 апреля в 11.00 состоится приём предпринимателей инвестиционным уполномоченным администрации города Мурманска Андреем Варичем.

Мероприятие состоится по адресу: г. Мурманск, проспект Ленина, 87 (здание комитета по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска).

Данное мероприятие проводится в целях консультационной поддержки предпринимателей и оперативного разрешения возникающих у них проблемных вопросов, а также разъяснения условий предоставления льгот и мер поддержки по арендной плате за землю (индивидуальный понижающий коэффициент) для отдельных категорий арендаторов (коммерческих организаций)

Заявки на участие принимаются до 16.00 25 апреля по электронной почте: ekonomika@citymurmansk.ru и по телефону 45-94-75.