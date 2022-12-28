29 декабря на Мурманской областной станции переливания крови пройдёт акция «С Новым годом, донор!»

Акция организована Мурманской региональной общественной организацией доноров «КАПЛЯ ЖИЗНИ» совместно с МОСПК.

Дед Мороз со Снегурочкой поздравят доноров, которые в этот день подарят частичку своей жизненной энергии нуждающимся в компонентах донорской крови, с наступающим Новым годом и вручат подарки и памятные сувениры.

Волонтёр в костюме Деда Мороза в этот день также будет сдавать кровь.

Данное мероприятие проводится в рамках проекта «Клетки Жизни» по развитию добровольного и безвозмездного донорства крови и костного мозга в Мурманской области, который стал победителем конкурса президентских грантов в 2022 году.

Мероприятие будет проходить 29 декабря с 9.00 до 12.00 в помещении ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови» (г. Мурманск, ул. Павлова, 6 корп.5).