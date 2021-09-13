29 дополнительных единиц общественного транспорта появятся в области до конца года за счёт федерального гранта

200 млн рублей, полученные Мурманской областью из федерального бюджета за эффективную работу региональной команды по социально-экономическому развитию по итогам прошлого года, будут направлены на обновление парка общественного транспорта, заявил сегодня губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания.

«Я принял решение направить эти средства именно на общественный транспорт. Это позволит нам дополнительно закупить 19 автобусов и 10 троллейбусов. А всего с учётом тех контрактов, которые мы заключили с перевозчиками, мы сможем единовременно закупить 85 единиц техники и тем самым обновить 11% всего парка общественного транспорта Мурманской области уже в этом году, а также снять с маршрутов все троллейбусы, которые были выпущены более 30 лет назад», – пояснил глава региона.

Андрей Чибис напомнил, что с середины текущего года транспортное обслуживание населения в Мурманской области находится в ведении региональной власти. Переход на региональный уровень уже дал положительные эффекты – так, зарплата кондукторов и водителей повысилась на 9% по сравнению с прошлым годом. Однако возраст подвижного состава и его техническое состояние по-прежнему остаются проблемой.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона дал заместителю губернатора Юрию Сердечкину поручение взять под личный контроль процесс закупки новой техники.

Одновременно с этим Андрей Чибис поставил перед специалистами Центра управления регионом задачу запустить общественные опросы, чтобы понять, какие дополнительные маршруты общественного транспорта и время их работы необходимы северянам.